Вечером 9 апреля в Ивано-Франковской области с отравлением неизвестным веществом, предварительно угарным газом, госпитализировали восемь человек.

Об этом сообщает "Галка".

Пострадавшие были доставлены в реанимационное отделение Галицкой райбольницы. Все они проживают в городе Галич в двухэтажном восьмиквартирном жилом доме по улице Новгородской.

Среди госпитализированных - четверо детей в возрасте от одного до 13 лет и четверо взрослых. Состояние пострадавших средней тяжести.

Точная причина отравления указанных лиц устанавливается.

Напомним, что 3 апреля во Львове произошло очередное ЧП с отравлением угарным газом. Всего тогда отравились три человека.

Как сообщала "Страна", в Украине за выходные угарным газом отравились 8 человек, в том числе трехлетний ребенок.