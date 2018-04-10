В Ивано-Франковской области восемь человек отравились угарным газом
Вечером 9 апреля в Ивано-Франковской области с отравлением неизвестным веществом, предварительно угарным газом, госпитализировали восемь человек.
Об этом сообщает "Галка".
Пострадавшие были доставлены в реанимационное отделение Галицкой райбольницы. Все они проживают в городе Галич в двухэтажном восьмиквартирном жилом доме по улице Новгородской.
Среди госпитализированных - четверо детей в возрасте от одного до 13 лет и четверо взрослых. Состояние пострадавших средней тяжести.
Точная причина отравления указанных лиц устанавливается.
Напомним, что 3 апреля во Львове произошло очередное ЧП с отравлением угарным газом. Всего тогда отравились три человека.
Как сообщала "Страна", в Украине за выходные угарным газом отравились 8 человек, в том числе трехлетний ребенок.