На Пасху во Львове произошла драка на почве отношения отношения к российской поп-музыке. При этом, как пишет в Facebook пользователь Radko Mokryk, "любители российской попсы" избили недовольных ею граждан.

По его словам, инцидент произошел в баре "Бидон", где играл "Ласковый май" и "Медуза". Группа из пяти человек (двое парней и три девушки) сделали замечание персоналу относительно музыки, а когда ее не выключили, компания стала уходить, заявив о недопустимости российской попсы в общественных местах.

На выходе к ним подошел мужчина, киевлянин. Затем еще Между ними завязался спор из-за русского языка, а потом и драка. В бар вызвали полицию.

Пострадавшие противники российской попсы написали заявление в полицию.

Более подробно эту, на первый взгляд невероятную для Львова историю, можно прочитать здесь:

Фото: facebook.com/radko.mokryk

Напомним, что в Виннице наркоман на Пасху избивал прохожих саперной лопаткой.

Как сообщала "Страна", три человека угодили в кому после участия в алкогольном конкурсе, где пили коктейли на скорость.