Вчера ранним утром, 9 апреля, в Атланте произошло покушение на знаменитого боксера Флойда Мейвезера. Жертвой нападения стал Грег Ла Роза, один из телохранителей великого боксера. Он получил серьезные ранения.

Об этом передает Atlanta Journal.

Фото: twitter.com/tomreganWSB

Нападение произошло возле отеля Buckhead Atlanta, куда боксер возвращался из ночного клуба в сопровождении охраны.

По данным полиции Атланты, три машины шли по шоссе Buford и около 02.00 с кортежем Мейвезера поравнялся другой автомобиль, из которого и прозвучали выстрелы по первой машине, в которой на месте пассажира и сидел телохранитель Флойда Мейвезера - Грег Ла Роза.

"Мы считаем, что мистер Мейвезер, возможно, был в одном из других автомобилей в кортеже и не получил ранений", - подтвердил представитель полиции Атланты Дональд Ханна.

Ранее "Страна" сообщала, что Конор МакГрегор вызвал Флойда Мейвезера на бой-реванш, но уже в ММА.

Также мы сообщали, что Ломаченко заявил Мейвезеру: "Хватит прятать от меня своего бойца".