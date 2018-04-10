Американский эсминец приблизился к военно-морской базе России в Сирии
После того, как Белый дом обвинил Россию в допущении химатаки в Сирии, американский боевой эсминец Donald Cook направился к сирийскому порту Тартус, где находится военно-морская база России.
Об этом сообщает Hurriyet.
Эсминец вышел из порта Ларнаки на Кипре. По данным СМИ, он находится примерно в 100 км от сирийского порта. Судно оснащено 60 ракетами типа "томагавк".
Российские беспилотники четыре раза пролетали на малой высоте над американским кораблем.
Напомним, что 8 апреля, стало известно о гибели по меньшей мере 70 человек в результате химической атаки в Думе.
Ранее Россия в ООН заявила о "постановочном характере" химической атаки в Думе.
Как сообщала "Страна", Россия договорилась с лидерами исламистов о выводе их из Думы.
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