После того, как Белый дом обвинил Россию в допущении химатаки в Сирии, американский боевой эсминец Donald Cook направился к сирийскому порту Тартус, где находится военно-морская база России.

Об этом сообщает Hurriyet.

Эсминец вышел из порта Ларнаки на Кипре. По данным СМИ, он находится примерно в 100 км от сирийского порта. Судно оснащено 60 ракетами типа "томагавк".

Российские беспилотники четыре раза пролетали на малой высоте над американским кораблем.

Напомним, что 8 апреля, стало известно о гибели по меньшей мере 70 человек в результате химической атаки в Думе.

Ранее Россия в ООН заявила о "постановочном характере" химической атаки в Думе.

Как сообщала "Страна", Россия договорилась с лидерами исламистов о выводе их из Думы.