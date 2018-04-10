Во вторник, 10 апреля, Нацбанк установил официальный курс гривны по отношению к иностранным валютам. По сравнению с предыдущим рабочим днем доллар и евро подешевели.

Об этом сообщает сайт НБУ.

Доллар подешевел на 4 копейки - до 26,02 грн.

Курс евро потерял 11 копеек - до 31,84 грн.

Российский рубль также немного подешевел до 0,450 грн.

Напомним, что национальная валюта укрепилась перед праздниками сразу на несколько копеек. 6 апреля, котировки гривны к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 25,98/26,02 грн/долл.

Ранее "Страна" писала, что будет с курсом доллара после Пасхи и почему наши банкиры ждут его дальнейшего падения.