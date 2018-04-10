В Шведской академии, частью обязанностей которой является присуждение Нобелевской премии по литературе, выявили утечку информации. По данным СМИ, некий "представитель культуры", связанный с академией, неоднократно досрочно разглашал имена лауреатов.

Об этом сообщает Dagens Nyheter.

Так, общественности досрочно стало известно, что премию получат Вислава Шамборская (в 1996 году), Эльфрида Елинек (2004), Харолд Пинтер (2005), Жан-Мари Гюстав Леклезио (2008), Патрик Модиано (2014), Светлана Алексиевич (2016) и Боб Дилан (2016).

Также этот человек раскрыл имена двух новоизбранных членов академии до того, как они стали известны общественности.

По информации издания, этот "представитель культуры" женат на одной из членов академии.

Кроме болтливости ему также инкриминируют домогательства к 18 женщинам, работа которых была связана с деятельностью учреждения. В итоге в шведской академии разразился скандал.

Напомним, что Трампа номинировали на Нобелевскую премию мира.

Как сообщала "Страна", 10 декабря прошлого года в Стокгольме одиннадцать нобелевских лауреатов 2017 года получили свои награды из рук короля Швеции Карла XVI Густава. На церемонии присутствовала вся шведская королевская семья.