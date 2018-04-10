Богатейшие россияне потеряли примерно $16 млрд после введения новых санкций со стороны США.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Убытки понесли 26 из 27 россиян, входящих в список Bloomberg Billionaires Index.

По данным агентства, гендиректор ГМК "Норникель" Владимир Потанин потерял $2,25 млрд. Состояние главы "Лукойла" Вагита Алекперова снизилось на $1,37 млрд. Владелец "Реновы" Виктор Вексельберг лишился $1,28 млрд. Убыток владельца En+ и "Русала" Олега Дерипаски составил $905 млн.

Ранее, 6 апреля, власти США объявили о введении санкций в отношении ряда российских должностных лиц, бизнесменов и компаний.

Напомним, что инвесторы после введения американских санкций срочно распродают российские активы.

Как сообщала "Страна", в Минфине США объяснили, за что ввели санкции против российских олигархов.