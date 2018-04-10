В Польше заявили, что во время проведения эксгумаций и судмедэкспертиз 77 жертв Смоленской катастрофы, удалось выявить 69 фрагмента тел 26 человек, которые находились в гробах других людей.

Об этом сообщает РАР.

По данным польской полиции, которые обнародовали 9 апреля, во время исследований также обнаружили замену двух тел, а в гробах были обнаружены посторонние предметы: резиновые перчатки, пакеты, бутылки и др.

В отчете польской стороны говорится, что документация по проведению судмедэкспертиз в Москве содержит грубые ошибки. В частности, у кого-то из жертв описывали внутренние органы, которых они в результата хирургических вмешательств не имели.

После перевозки тел погибших из Москвы в Польшу в 2010 году, они были похоронены без проведения повторных судмедэкспертиз. Национальная прокуратура Польши начала следствие по делу о халатности.

Самолет с представителями политической и военной элиты Польши, включая президента Леха Качиньского и его жену Марию, разбился под Смоленском 10 апреля 2010 года.

Напомним, что в Польше пообещали в самое ближайшее время обнародовать новый отчет о Смоленской катастрофе, в котором назовут главную причину трагедии.

Как сообщала "Страна", в Польше заявили, что самолет с Качинским взорвался над Смоленском изнутри.