ФБР провело обыск в офисе адвоката Дональда Трампа Майкла Коэна.

Об этом сообщает The New York Times.

В результате были изъяты налоговые документы и переписка Коэна с некоторыми клиентами. Среди изъятых бумаг - документы, которые касаются выплат порноактрисе Стефани Клиффорд.

По словам представителя Коэна, федеральные прокуроры получили ордер на обыск после обращения к ним спецпрокурора Роберта Мюллера. Он уточнил, что напрямую обыск не был связан с расследованиемпо делу о вмешательстве России в выборы президента США 2016 года.

Сам Трамп назвал обыск охотой на ведьм, которая длится уже больше года. По его словам, его личный адвокат уже передал следствию более миллиона документов.

Спецпрокурор Роберт Мюллер и Конгресс ведут расследование о вмешательстве России в выборы и связях команды Дональда Трампа с Кремлем.

Напомним, что Трамп впервые прокомментировал скандал с порноактрисой Сторми Дэниелс.

Как сообщала "Страна", ранее порноактриса рассказала о встречах с 60-летним Трампом.