Во вторник, 10 апреля, в Украине обещают переменную облачность без осадков. Воздух днем прогреется до +19...+24.

Об этом говорит прогноз Укргидрометцентра.

На западе сегодня дождь пройдет в Закарпатской и Львовской областях. На остальной территории - без осадков. Днем +19...+24, ночью +6...+9.

На севере днем +17...+22, ночью +4...+8.

В центре +17...+22 днем и до +4...+8 ночью.

На востоке днем +17...+20, ночью 0...+7.

На юге днем воздух прогреется до +14...+22, ночью +5...+9.

В Киеве 10 апреля днем +19...+21, ночью +6...+8.

Фото: meteo.gov.ua

Ранее "Страна" публиковала прогноз погоды на неделю в Киеве с 9 по 16 апреля.

Как сообщала "Страна", климатологи назвали причину аномальной погоды в Европе.