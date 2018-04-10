Синоптики обещают до 24 тепла
Во вторник, 10 апреля, в Украине обещают переменную облачность без осадков. Воздух днем прогреется до +19...+24.
Об этом говорит прогноз Укргидрометцентра.
На западе сегодня дождь пройдет в Закарпатской и Львовской областях. На остальной территории - без осадков. Днем +19...+24, ночью +6...+9.
На севере днем +17...+22, ночью +4...+8.
В центре +17...+22 днем и до +4...+8 ночью.
На востоке днем +17...+20, ночью 0...+7.
На юге днем воздух прогреется до +14...+22, ночью +5...+9.
В Киеве 10 апреля днем +19...+21, ночью +6...+8.
Фото: meteo.gov.ua
Ранее "Страна" публиковала прогноз погоды на неделю в Киеве с 9 по 16 апреля.
Как сообщала "Страна", климатологи назвали причину аномальной погоды в Европе.
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