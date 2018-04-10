В ООН обсуждают ситуацию в Сирии после сообщений о химической атаке.

Позиции России и стран Запада кардинально разнятся, сообщают РИА "Новости".

Постпред РФ при ООН Василий Небензя завил, что проект резолюции США по химатакам в Сирии содержит некоторые "неприемлемые элементы, которые делают его еще хуже".

Проект резолюции "самым серьезным образом осуждает продолжающиеся случаи применения химического оружия в Сирии, о которых сообщалось, в частности — атаку в Думе 7 апреля 2018 года". Члены Совета также "выражают решимость привлечь виновных к ответственности".

В тоже время Россия поддержала идею проект резолюции об учреждении нового механизма по расследованию случаев применения химоружия в Сирии.

"В отношении независимого механизма расследования — мы тоже за то, чтобы он был", — заявил Небензя.

Россия еще в январе распространила проект резолюции СБ ООН, который просит "учредить независимый механизм ООН по расследованию химических атак в Сирии (United Nations Independent Mechanism of Investigation, UNIMI)".

Василий Небензя также отверг обвинения в адрес Сирии и России в химической атаке. По его словам, российские специалисты не нашли фактов, подтверждающих применение зарина или хлора в сирийской Думе.

Он сказал, что ни один местный житель не подтвердил факта химической атаки, а в местную больницу не обращались пострадавшие с симптомами поражения отравляющими веществами. Также не были обнаружены тела погибших в результате отравления.

Небензя утверждает, что растиражированные СМИ съемки на месте инцидента носят явно постановочный характер и данный факт необходимо объективно расследовать, не пренебрегая принципом презумпции невиновности.

В тоже время, посол США в ООН Никки Хейли, заявила, что целью США является привлечь к ответственности "чудовище, которое сбросило химическое оружие на людей в Сирии", сообщает "Голос Америки".

"У монстра ответственного за эти атаки нет совести", - зайявила Хейли.

"Их не шокируют даже фото мертвых детей. Российский режим, чьи руки полностью в крови сирийских детей, не чувствует стыда за фото его жертв. Мы уже пробовали их так пристыдить. Давайте не игнорировать роль России и Ирана в убийственном разрушении, которое осуществляет режим Башара Асада", - заявила Хейли.

Подробнее о ситуации в Сирии после химической атаки в Думе читайте в нашем материале "Будете соваться к нам на юг - испортим вам планы на нефть". Что стоит за новым "химическим" обострением в Сирии".