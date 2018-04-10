Кремль считает новые антироссийские санкции США "вопиющим попранием всего и вся". Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"Она [ситуация с новыми антироссийскими санкциями США] вопиющая с точки зрения и законности, и с точки зрения попрания норм всего и вся", - сказал он.

Отвечая на вопрос о том, ожидали ли в Кремле такого шага со стороны Вашингтона, Песков подчеркнул, что Москва "рассматривала самые разные варианты развития событий".

При этом власть, по словам Пескова, сделает все возможное, чтобы минимизировать ущерб от новых санкций.

"Это же достаточно новое явление [новые санкции США], и мы видим первые проявления негативного характера, - пояснил он. - Конечно, требуется определенное время для анализа, чтобы понять размер реального ущерба и выработать шаги по максимально возможному исправлению ситуации".

Какого рода поддержку окажут отечественным компаниям, которые могут пострадать от санкций, Песков не пояснил, заметив, что эта тема "целиком и полностью находится в плоскости ведения правительства".

По словам Пескова, в Кремле "очень внимательно наблюдают за процессами на рынке и, конечно, находятся в координации с правительством".

"Правительство делает все необходимое для минимизации последствий [новых санкций], негативного эффекта", - заверил представитель Кремля.

Отвечая на вопрос о том, обсуждаются ли уже ответные меры на новые санкции США, Песков заявил: "Ситуация анализируется, во главу угла ставятся исключительно интересы нашей страны".

Напомним, после антироссийских санкций богатейшие люди России буквально за день потеряли на бирже $12 миллиардов.