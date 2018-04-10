Канцлер Германии Ангела Меркель и президент РФ Владимир Путин в понедельник, 9 апреля, провели телефонный разговор. Об этом сообщил спикер немецкого правительства Штеффен Зайберт, передает DW.

Как сообщает немецкая сторона, темами разговора были выполнение минских соглашений, введение миротворцев ООН на Донбасс и газовые отношения между Киевом и Москвой.

Меркель и Путин согласились с необходимостью немедленного и полного выполнения минских договоренностей, а также продолжение процесса обмена пленными. Они подчеркнули важность дальнейшей работы в так называемом "нормандском формате" для урегулирования конфликта, говорится в сообщении пресс-секретаря немецкого правительства о разговоре.

В то же время в сообщении пресс-службы Кремля о разговоре отмечается, что лидеры двух государств затронули "проблематику, связанную с возможным введением миссии ООН по охране наблюдателей ОБСЕ".

Напомним, президент России отстаивает идею введения миссии только для охраны наблюдателей ОБСЕ на линии разграничения.

Кроме этого, обсуждая вопрос Сирии, Меркель осудила недавнюю химическую атаку в городе Дума в Восточной Гуте. Однако в сообщении пресс-службы Кремля отмечается, что Путин "обратил внимание на недопустимость провокаций и спекуляций по этому поводу".

Ранее сообщалось, что сегодня президент Петр Порошенко прибудет в Берлин с официальным визитом.