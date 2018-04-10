В понедельник, 9 апреля президент Украины Петр Порошенко прибыл в столицу Германии - Берлин с рабочим визитом.

"Президент прибыл в Берлин с рабочим визитом. Это первый визит иностранного лидера в Германию после формирования коалиции в этой стране", - сообщил написал пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко.

В рамках визита в Германию 10 апреля запланированы двусторонние переговоры с Федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером, федеральным канцлером Ангелой Меркель и министром иностранных дел Гайко Маасом.

Президент Украины Петр Порошенко станет одним из первых иностранных лидеров, который будет находиться с визитом в Берлине после формирования нового правительства и переизбрания Ангелы Меркель федеральным канцлером.

Фото: twitter.com/stsegolko

Как сообщала "Страна", Меркель перед встречей с Порошенко подтвердила Путину приверженность "Северному потоку-2".

А Порошенко рассказал немцам, что "Северный поток-2" - это "политическая взятка" за лояльность России.