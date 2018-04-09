Футбольная сборная Украины проведет товарищеский матч с командой Марокко. Игра важна для марроканцев в качестве первого из трех контрольных матчей перед Чемпионатом мира-2018.

Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Марокко.

Матч должен состояться 30 мая в Швейцарии. Также марокканцы сыграют со Словакией 4-го июня и с Эстонией 9 июня.

Марокко находится на 42 месте в рейтинге ФИФА, а Украина - 35-м.

В составе соперников сборной Украины выступают такие футболисты, как Мехди Бенатиа из "Ювентуса", Хаким Зийех с "Аякса" и Амине Харит с "Шальке", трансферная стоимость каждого превышает 20 млн евро.

Как сообщала "Страна", египетский болельщик отправился на чемпионат мира по футболу на велосипеде. Он отправился на Мундиаль, в субботу 7 апреля, стартовав из Каира. В Москву он планирует прибыть через 65 дней к началу финальной части чемпионата, чтобы поддержать национальную сборную Египта.

Напомним, что на стадионе "Металлист" срочно подсевают траву и обещают изумрудный газон к матчу Шахтер - Динамо.