Китай за пару лет использовал больше цемента, чем США за целый век - ООН
В период 2011-2013 гг. Китай использовал больше цемента, чем США за весь XX век.
Об этом сообщает служба новостей ООН в Facebook.
"Китай: в период 2011-2013 годов страна использовала больше цемента, чем Соединенные Штаты за весь 20-й век. США использовали 4,5 гигатонн цемента в период между 1901 и 2000 годами, а Китай - 6,6 гигатонн в период между 2011 и 2013", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Китай повысил пошлины на 128 товаров из США.
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