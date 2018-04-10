Вчера в России наступил "черный понедельник". После введения нового пакета санкций против Москвы, акции российских компаний рухнули, а рубль начал девальвацию.

Это первый столь серьезный удар по российской экономике после 2014 года - когда секторальные санкции Запада вместе с резко подешевевшей нефтью обвалили рубль в два раза.

Впрочем, тогда Россия ответила контрсанкциями, запретив европейский импорт, чем дала импульс своему сельскому хозяйству и пищевой промышленности. Кроме того, введеный Западом запрет на выдачу кредитов российскому бизнесу в целом снизил долговую нагрузку экономики РФ.

Так или иначе - но тогда "разметать в клочья" российскую экономику не удалось. В тоже время, сейчас ситуация выглядит достаточно серьезно. На Западе говорят о фактическом обрушении бизнеса крупных российских частных компаний, попавших под санкции. Пока это касается, по большому счету, всего нескольких бизнесменов - Олега Дерипаски (компания "Русал", "ГАЗ", ЕН+ и другие), Сулеймана Керимова ("Полюс") и Виктора Вексельберга ("Ренова"). Но инвесторы опасаются, что этот перечень будет расширен по мере ухудшения российско-американских отношений, а потому сбрасывают акции всех российских компаний и вообще выходят из российских активов.

"Страна" разбиралась, смогут ли в РФ отбиться от очередных санкционных ударов и как могут развиваться события дальше.

Обвал "Русала" и не только

В санкционном пакете есть требование: всем, кто владеет акциями опальных компаний - продать их до 7 мая. Но инвесторы ждать до мая не стали - ведь к тому моменту стоимость фишек может упасть до нуля. И начали сливать их уже в этот понедельник.

Итог мы видели сегодня на кривых биржевых сводок, которые ушли в крутое графическое пике.

9 апреля обрушилась Московская фондовая биржа. Она просела на 820 миллиардов рублей - теперь ее капитализация колеблется на уровне девяти триллионов. Ключевой биржевой индекс России - РТС - упал сразу на 11,4 процента, а Мосбиржи - на 9%.

Больше всего инвесторы сливали акции компаний Олега Дерипаски и других фигурантов "кремлевского списка". Но "под раздачу" попали не только они - а и все крупные компании России, чьи акции торгуются на биржах.

Сработал эффект паники: инвесторы опасаются, что санкционный каток может в недалеком будущем пройти по всему, где написано made in Russia.

Биржевой крах ударил и по рублю. Курс рубля к доллару на Мосбирже снизился до 60,15 рубля - минимума с ноября 2017 года, к евро до 74,08 рубля - минимума с августа 2016 года.

По данным Fobes, который считает биржевые активы компаний в режиме реального времени, 50 богатейших людей России за этот день потеряли $11,7 миллиардов долларов. По более свежим данным Bloomberg на утро эта сумма составила уже $16 млрд.

Лидером по потерям оказался Олег Дерипаска, за ним идет Владимир Потанин ("Норильский никель"), замыкает тройку Виктор Вексельберг. Интересно, что Потанин под санкции не попал - сработал указанный выше кумулятивный эффект.

Очень сильно пострадал "Сбербанк России", который рухнул на 20% - это падение, сопоставимое с кризисом 2008 года. Но чемпион, безусловно, Олег Дерипаска - акции его "Русала" в России рухнули на 30%, а на Гонконгской бирже - на 50%.

В России уже готовятся к тому, что фондовый рынок будет "штормить" на протяжении всего апреля, а инвесторы будут продолжать "сливать" фишки самых ликвидных компаний из РФ.

"В России биржевой кризис. Здравствуйте санкции. Пожалуй, впервые со времени введения западных санкций против России она понесла ощутимый урон. Все-таки события 2014 года были обусловлены обвалом цен на нефть, а не санкциями", - пишет украинский экономист Эрик Найман.

"Оставляем за собой право на ответ"

Официальные лица России пока мало что говорят о перспективах и ответных действиях. Но обещают поддержку падающим компаниям.

В Кремле заявили, что видят "первые проявления негативного характера". Со слов пресс-секретаря Дмитрия Пескова, компании, пострадавшие от санкций, получат господдержку.

Этот вопрос уже поручил проработать глава правительства Дмитрий Медведев. Он заявил, что пятничные санкции в отношении России – "еще одно проявление протекционистской политики, только завуалированное еще и в санкционную обложку".

"Эти решения, безусловно, неприемлемы. Мы их считаем нелегитимными, поскольку они вообще находятся вне плоскости международного права. И, конечно, оставляем за собой право на ответные действия, включая действующие торговые соглашения и процедуры. А их экономическая суть состоит в продвижении коммерческих американских интересов по всему миру вопреки действующим торговым правилам, вопреки сложившемуся порядку", - заявил российский премьер.

"Что же касается тех наших компаний, которые попали под эти самые санкции, нужно рассмотреть вопрос о том, чтобы предоставить поддержку: это касается и металлургов, и энергетического сектора, и торговли продукцией оборонно-промышленного комплекса", – сказал Медведев.

Последствия "черного понедельника"

В словах Медведева прозвучал намек помощь компаниям - но не обязательно их владельцам.

С одной стороны, это общепринятый сленг. С другой - в российской блогосфере говорят, что спасти тот же "Русал" можно будет лишь путем его национализации. Как и ряд других компаний. Благо большинство российских ФПГ после кризиса 2008 года закредитованы в госбанках РФ и потому процесс изъятия их активов в пользу государства технически осуществить не сложно.

Но и здесь не все так гладко. Ведь отправить этот уже национализированный актив под новые санкции - не составляет никаких проблем.

"Руки Путина будут связаны тем, насколько он может помочь целевым компаниям. Даже банки, контролируемые государством, могут не захотеть рисковать и продолжать вести бизнес с промышленными гигантами, на которые нацелились США, опасаясь последствий", - пишет Bloomberg.

Рефинансирование долгов компаний тоже выглядит очень тяжелым: по некоторым подсчетам, оно может потребовать 10-12 миллиардов долларов. Поэтому национализация пока смотрится более доступным средством спасения некоторых утопающих.

Впрочем, тотальной национализации эксперты не ждут: будет применяться комбинированный подход - с дроблением компаний, сменой собственников и прочими способами "спрятать концы" и защитить капитал.

Так, в российском правительстве сейчас обсуждают создание двух "налоговых гаваней" для российских бизнесменов, куда они смогут вывести деньги из офшоров, контролируемых Западом. Об пишут "Ведомости" со ссылкой на федеральных чиновников, задействованных в проекте.

Подобные зоны могут появиться на острове Октябрьский в Калининграде и на острове Русский на Дальнем Востоке. "Желающие вернуть деньги в Россию смогут сделать это быстро и без налогов, сохранив правовую форму", - пишет издание.

Впрочем, в России есть и чуть более оптимистичные прогнозы.

"Госбанки и так уже под санкциями - они фондируются в основном за счет депозитов, а внешние долги постепенно гасят. Банкам и компаниям, у кого доступ к международным рынкам сохранился, вероятно, будет дороже там занимать, но не у всех есть в этом потребность",- заявил "Коммерсанту" директор аналитической группы по финансовым организациям Fitch Ratings Александр Данилов.

По его словам, российские фондовые индексы на 2/3 состоят из акций компаний-экспортеров, которые выигрывают от ослабления рубля. В понедельник рублевая стоимость нефти Urals вплотную приблизилась к уровню 4 тыс. руб. за баррель, что всего на 4% ниже исторического максимума 2014 года. Эмоции утихнут, и инвесторы начнут обращать внимание на эти обстоятельства, считает Данилов.

Издание Financial Times сомневается, что новый пакет американских санкций поддержит Европа.

"На долю подвергнутой санкциям компании Олега Дерипаски "Русал" приходится почти 6% глобальных поставок алюминия: она является крупнейшим его производителем после Китая. "Русал" - второй крупнейший поставщик алюминия в США, после Канады; более 10% его продукции отправляется в Америку, сообщают корреспонденты.

Основными партнерами "Русала" выступают компании Glencore, Toyota, Volkswagen и Ford. Это огромное нарушение товаропотоков на алюминиевом рынке", - резюмирует издание.

Авторы отмечают, что санкции были введены и против компании Дерипаски "ГАЗ", имеющей совместное предприятие с Volkswagen, и против Виктора Вексельберга и его компании Renova Group. И это может не понравиться европейцам.

"Восточный комитет немецкой экономики, главная торговая ассоциация немецких компаний, ведущих бизнес с Россией, призвал правительство Германии и ЕС не следовать примеру Вашингтона и не вводить новые санкции", - говорится в статье.

"Обширный перечень санкций увеличивает неопределенность для всех компаний, которые ведут бизнес с Россией, и уводит нас еще дальше от политического решения конфликта с ней", - заявил председатель организации Вольфганг Бюхеле.

Изменят ли проблемы в экономике политику России

Как уже писала "Страна", основной целью американских санкций являются уступки со стороны России по ключевым конфликтным геополитическим вопросам. В частности - по Сирии и Украине. В том числе, и по вопросу введения миротворцев на Донбасс (Запад и Украина настаивает на их введении на всю неподконтрольную территорию с последующим разоружением сепаратистов, но Москва на такой вариант не соглашается, опасаясь, что украинские власти тогда проведут быструю "зачистку" непризнанных "республик").

Сработает ли этот план, с учетом того, что удар по российскому бизнесу и экономике действительно оказался мощным?

Источник в украинских дипломатических кругах, близких к процессу переговоров по мирному урегулированию, полагает, что да.

"В России изначально борются две концепции по отношению к ситуации на Донбассе, - говорит источник. - Одна настаивает на продолжении поддержки сепаратистов любой ценой - до тех пор пока Украина не пойдет на значительные уступки по выполнению политической части Минских соглашений. Причем даже после нее так называемые "ДНР" и "ЛНР" будут де-факто существовать как автономные от Киева субъекты вроде Республики Сербской в Боснии. Вторая говорит о том, что из Донбасса нужно уходить как можно скорее, чтобы не нарываться на еще большие санкции со стороны Запада. Сторонники этой концепции как раз и выступают за введение миротворцев по плану Волкера, что и станет предлогом для прекращения поддержки сепаратистов со стороны Москвы. Санкции и крайне негативный эффект от них для экономики РФ дают этой группе дополнительные аргументы. Поэтому, я думаю, что мир на востоке Украины сейчас ближе чем раньше. И, в обозримом будущем, мы увидим, что США и Россия окончательно согласуют позиции по Донбассу. Тем более, что на фоне жестких санкций Трампу будет проще пойти на соглашение с Москвой, так как никто его уже не обвинит в том, что он вступил в "договорняк" с Путиным. Конечно, на 100 процентов приемлемый для Киева вариант по миротворцам не примут, будут некоторые, не исключено, что значительные, уступки в пользу России, которые дадут Кремлю возможность "сохранить лицо", но итог будет один - постепенная реинтеграция Донбасса в Украину и конец войне".

Впрочем, ряд обозревателей считают, что изменить политику санкционные проблемы Путина не заставят. Более того - сделают его менее чувствительным к западным угрозам и могут толкнуть на ужесточение своей внешней политики. В том числе и по Украине.

"Увы, сегодняшние потери РФ от санкций - небольшие. И не заставят Путина изменить политику. Бюджет сверстан из расчета $40 / баррель, сейчас $67. Более того, возможна активизация боевых действий.

Просто никто из экономистов не мог предположить, что Путин будет так лихо тратить резервы. Фонд национального благосостояния сокращается на $4 млрд в месяц, Русалу и другим компаниям выделят 20. Но в резервах еще около $60 млрд. Это то, что можно тратить просто так, без ущерба для экономики - войны там всякие, подкуп политиков и еще что угодно. За 2017 год он сократился на 14%, то есть, грубый линейный расчет, его хватит еще лет на 5 авантюр.

И еще $453 млрд в виде ЗВР - золотовалютных резервов (сейчас пополняются благодаря росту цен на нефть, до этого снижались)", - пишет украинский журналист Владислав Бовсуновский.

Также высказываются мнения, что введение санкций приведет к дальнейшему ослаблению зависимости России от Запада.

"Все эти ваши "капитализации" и прочие показатели стоимости российских компаний - это прежде всего показатели крепости канатов, привязывающих российских олигархов, а значит, и российскую власть, к западной финансово-политической системе, - пишет украинский журналист Юрий Ткачев. - Способность Русала производить алюминий слабо зависит от котировок его акций. Возможность продавать этот алюминий (стоимость/себестоимость) зависит от неё чуть менее чем никак. Сложности могут возникнуть разве что на уровне взаиморасчётов с контрагентами. Однако, как показывает предыдущий опыт, ничего нерешаемого тут нет".

Характерно, что в день биржевого краха на сайте "Россия в глобальной политике" появилась программная статья помощника президента России Владислава Суркова (отвечающего, в том числе, и за политику в отношении Украины).

Ее смысл в том, что Россия должна отказаться от иллюзий по интеграции в западное сообщество и принять как данность, что ее ждут века "геополитического одиночества". Причем, по словам Суркова, это будет трудное, хотя и интересное, время.

"Каким будет предстоящее нам одиночество? Прозябанием бобыля на отшибе? Или счастливым одиночеством лидера, ушедшей в отрыв альфа-нации, перед которой "постораниваются и дают ей дорогу другие народы и государства"? От нас зависит, - описывает альтернативы Сурков и добавляет: -Одиночество не означает полную изоляцию. Россия, без сомнения, будет торговать, привлекать инвестиции, обмениваться знаниями, воевать (война ведь тоже способ общения), участвовать в коллаборациях, состоять в организациях, конкурировать и сотрудничать, вызывать страх и ненависть, любопытство, симпатию, восхищение".

В целом посыл этой статьи очевиден - договориться с Западом не выйдет, бизнесу и стране в целом стоит готовится к тяжелым временам, уступок не будет, а если надо, то и воевать Россия готова.