Около 20:30, понедельника в Киеве пьяный пешеход пытался перебежать дорогу почти над подземным переходом. Это произошло на ул. Елены Телиги, сообщает Киев Оперативный.

Напротив Кирилловской церкви, пьяный мужчина, около 40 лет, видимо, решил, что ему "море по колено", а потому все должны останавливаться, когда он переходит дорогу в неустановленном месте. Именно из-за него в беду попал водитель Skoda, который не увидел пьяного из-за того, что рядом двигался другой автомобиль.

Мужчину с закрытой черепно-мозговой травмой госпитализированы в больницу. На месте работают патрульные полицийские, ожидается следственно-оперативная группа.

Из-за ДТП движение транспорта в сторону станции метро Дорогожичи существенно затруднено.

Видео: youtube.com/Kyiv Operativ

Как сообщала "Страна", под Харьковом в жутком ДТП погибла целая семья с двумя детьми. Столкновение произошло из-за выезда на встречную полосу дорожного движения.

Отметим, что в Киеве учебный автомобиль с учеником и инструктором врезался в столб на бульваре Верховной Рады.