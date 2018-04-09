Сооснователь компании Apple Стив Возняк присоединился к организованно начавшейся акции по бойкоту Facebook. Он намерен удалить свою страницу из соцсети.

Об этом сообщает USA Today.

Возняк оказался недоволен тем, что Facebook собирает много персональных данных и слишком вольно распоряжается этой информацией. Прославленный инженер поддержал главу Apple Тима Кука, который ранее заявил, что Apple выпускает хорошие продукты, а в Facebook продуктом являются пользователи.

"Люди предоставляют Facebook мельчайшие детали своей жизни, а... Facebook зарабатывает на этом огромные деньги, показывая рекламу. Весь доход соцсети основан на информации о пользователях, однако с ними не делятся", - сказал Возняк.

11 апреля некоторые пользователи проведут суточное бойкотирование Facebook и не будут заходить в соцсеть, а также пользоваться принадлежащими ей сервисами Instagram и WhatsApp.

Как сообщала "Страна", Facebook оповестит пользователей, данные которых получила скандальная Cambridge Analytica.

Напомним, что программисты MIT показали, как браузер может скрывать информацию о посещениях сайтов.