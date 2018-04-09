Президент США Дональд Трамп по-прежнему считает, что Америке можно наладить с Россией хорошие отношения. Об этом в понедельник, 9 апреля заявила на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, передает ТАСС.

"Президент по-прежнему полагает, что, если в какой-то момент у нас наладятся хорошие отношения с Россией, то это будет хорошо для всего мира", - указала она, отвечая на вопрос, не изменилась ли позиция Трампа по поводу необходимости улучшения отношений с Россией после последних событий в Сирии, в частности, предполагаемого применения химоружия в городе Дума.

"В то же самое время президент намерен проводить жесткую политику в отношении России, пока мы не увидим определенных изменений в их поведении", - продолжила Сандерс. "Президент всегда занимал жесткую позицию в отношении России, об этом он сам говорил на прошлой неделе. Эта администрация и этот президент относятся жестче к России, чем предыдущие администрации. Свидетельство тому - наши действия и наши заявления в последние несколько дней", - добавила пресс-секретарь.

"Президент хотел бы иметь хорошие отношения [с Россией], но это будет определяться тем, какие действия будет предпринимать Россия", - еще раз подчеркнула Сандерс.

Трамп в воскресенье возложил ответственность на Россию и Иран за поддержку сирийского президента Башара Асада. Отвечая на вопросы журналистов перед началом совещания с членами своего кабинета в Белом доме в понедельник, президент утверждал, что у него нет сомнений относительно того, кто использовал в городе Дума химоружие. По его словам, он примет решение, применить ли военную силу против властей Сирии, в течение 24-48 часов.

С утверждением о том, что 7 апреля в городе Дума было применено химоружие, выступил ряд неправительственных организаций, в том числе сирийские "Белые каски". В МИД России это сообщение назвали информационным "вбросом". Минобороны России со своей стороны заявило, что "Белые каски" известны своими фейковыми новостями.

Ранее в российских ведомствах неоднократно предупреждали о готовящихся в разных регионах Сирии провокациях и инсценировках применения химоружия правительственными войсками.

Как сообщала "Страна", ООН требует наказать виновных в применении химоружия в Сирии. "Новые утверждения о применении в Сирии химического оружия еще раз свидетельствуют о необходимости единого подхода и консенсуса в том, что касается механизма по выявлению виновных", - сказал представитель ООН по вопросам разоружения Томас Маркрам.

Напомним, что армию Асада обвинили в применении химоружия под Дамаском. Погибло 70 человек. Сирия и Россия говорят о провокации.