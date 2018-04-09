В сети появилось видео прямой трансляции экстренного заседания Совета безопасности ООН по поводу химической атаки в Сирии.

Напомним, после химической атаки в Сирии, от которой погибли 70 человек, девять стран призвали созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН.

С данной инициативой выступили три постоянных члена Совбеза - Великобритания, Франция и США, а также Польша, Нидерланды, Швеция, Кувейт, Перу и Кот-д'Ивуар.

Россия, в свою очередь, предложила провести в понедельник заседание по теме "Угрозы миру и безопасности". Оно состоится в 22.00 по московскому времени. По его окончании Совбез обсудит сообщения о химатаке в Сирии.

Видео разместил телеканал RT на канале в YouTube.

Сирийские СМИ сообщили о ракетном ударе авиабазы в Хомсе.

Позже Франция заявила, что не причастна к ракетному удару по авиабазе.