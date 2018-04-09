Члены экспедиции-программы ANSMET обнаружили на малом участке Южного полюса 250 метеоритов. Специалисты заняты поиском частиц, которые прилетели на Землю из космоса.

Об этом сообщает пресс-служба NASA.

Барбара Коэн является одним из экспертов последней экспедиции ANSMET в районе Трансантарктических гор, участником которой может стать почти каждый. Она рассказала, как специалисты NASA разыскивают метеориты и почему делают это именно в Антарктиде.

Оказалось, что на этом участке планеты частицы планет и астероидов приземляются гораздо чаще, а также почти абсолютный холод позволяет им сохраняться до приезда исследователей.

Фото: nasa.gov

Как сообщала "Страна", Китайская орбитальная станция рухнет на Землю в ближайшие дни, но ученые не могут рассчитать место падения.

Отметим, что метеорит, упавший на Землю 4 миллиарда лет назад, ушел с молотка за $237 500.