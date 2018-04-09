Вечером 8 апреля в 18:01 произошло возгорание на территории столичного зоопарка на ул. Зоологической, 2.

В зоопарке уточнили: задымление произошло в вольере, где содержатся валлаби (древесные кенгуру) и капибары. Предварительно, причиной стало замыкание электропроводки.

"Горела крыша одноэтажного здания для зимнего содержания животных. Всех питомцев, которые находились в этом помещении, эвакуировали. В 18:50 пожар на площади 60 "квадратов" был ликвидирован", - рассказали в свою очередь столичные спасатели.

"Пожара как такового не было. Животных мы ненадолго переселили в летний вольер", - рассказали в зоопарке.

Как сообщала "Страна", ранее под Киевом в пожаре заживо сгорели лошади.

Мы писали, что в Ужгороде вспыхнул пожар в областной клинике, до приезда пожарных врачи использовали 8 огнетушителей.

Ранее в Киеве спасатели ликвидировали условный пожар в ТРЦ "Украина", который "вспыхнул" в детской комнате.