В Сети опубликовали еще один трейлер спин-оффа "Звездных войн" о молодых годах искателя приключений Хана Соло. Ролик был опубликован на канале Star Wars в YouTube.

Cюжет картины под названием "Соло: Звездные войны. Истории" основан на истории Хана Соло, которого сыграет актер Олден Эренрайк. Также главные роли исполнят Вуди Харрельсон, Эмилия Кларк и Дональд Гловер.

Фильм расскажет о первых встречах космического пилота с Чубаккой и Лэндо Калриссианом.

Режиссером фильма выступил Рон Ховард.

В Украине картина выйдет на экраны 24 мая 2018 года.

Видео: youtube.com/Star Wars

Видео: youtube.com/ Звёздные Войны

Как сообщала "Страна", в полном списке запрещенных в Украине фильмов и сериалов - 596 кинолент.

Напомним десятку самых ожидаемых фильмов 2018 года.