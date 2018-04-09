В понедельник, 9 апреля в Самара в здании, расположенном в непосредственной близости от культурно-развлекательного центра Звезда произошел пожар. Об этом сообщает Интерфакс.

Крыша здания объята огнем, вокруг сильное задымление.

Здание, в котором вспыхнул пожар, находится на реконструкции. Также в нем расположен музей рок-н-ролла.

Предположительно, пострадавших нет.

Пожарные подразделения уже локализовали возгорание.

Видео: youtube.com/Breathtaking Video

Видео: youtube.com/Breathtaking Video

Как сообщала "Страна", в Деснянском районе Киева горела квартира в многоэтажке. "В 19:20 пожар на площади 10 кв. м был локализован, а в 19:43 ликвидирован. К ликвидации возгорания привлекалось девять единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 36 человек личного состава", - говорится в опубликованном сообщении.

Напомним, что под Киевом в пожаре заживо сгорели лошади.