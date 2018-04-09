В полицию Одесской области поступило сообщение, что в селе Большой Дальник по ул. Б.Хмельницкого, 52, на территории детского сада "Золотой ключик", один несовершеннолетний Дмитрий Полищук из пистолета ПМ выстрелил в грудную клетку второму несовершеннолетнему - Даниилу Гирли, из-за ранения последний умер.

Стрелявший утверждает, что пистолет он получил от жены старшего брата по имени Татьяна. Об этом сообщает источник "Страны" в полиции.

Известно, что Дмитрий Полищук - это младший брат Юрия Полищука, который сейчас находится в СИЗО и подозревается в участии в банде похитителей людей. Юный Дмитрий, также как и его старший брат, по данным источников в полиции, является участником националистического движения.

16 марта первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин рассказал о задержании в Одессе банды, которая занималась похищением людей

"Страна" выяснила новые подробности этого задержания. Как сообщили наши источники в правоохранительных органах, в банде на самом деле были активисты националистических организаций, которые действовали вместе с уроженцами Чечни. При этом часть чеченцев оказались бывшими бойцами спецназа президента Чечни Рамзана Кадырова. А другая часть состояла из членов ОПГ известного во всем СНГ криминального авторитета по прозвищу Султан – Султанбека Айдамирова. Руководителем банды был племянник Султана по прозвищу Мага.

Также в участии в банде подозревается активист партии "Национальный корпус" Юрий Полищук.

Интересно, что его совсем недавно прочили в руководители муниципальной стражи Одессы и даже лоббировали его кандидатуру через полицию.