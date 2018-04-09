В воскресенье, 8 апреля, в Оболонском районе Киева произошла драка между двумя пьяными. В результате один из них получил сильное ножевое ранение в лицо.

Об этом сообщает "Киев Оперативный".

В ходе разговора они что-то не поделили между собой, после чего завязалась потасовка.

"Одному надоело просто так махать кулаками, и он достал нож. Пырнул прямо под глаз", - сказано в сообщении.

Во время драки в конфликт вмешался человек, который сидел в стоящем рядом транспортном средстве. Также в ходе потасовки пострадавший потерял кошелек, однако потом его нашли правоохранительные органы.

После драки один из участников драки был доставлен в больницу, где ему зашили ранение.

Фото:facebook.com/KyivOperativ

Видео: youtube.com/Kyiv Operativ

Как сообщала "Страна", в Киеве на Крещатике пьяная компания с фаерами разгромила террасу кафе. В развлекательном заведении на Крещатике возник конфликт между посетителями - киевлянином и иностранцем.

Отметим, что во Львове посетитель ресторана умер после драки с охранниками.