В Оболонском районе Киева сошлись в ножевом бою два пьяных местных жителя
В воскресенье, 8 апреля, в Оболонском районе Киева произошла драка между двумя пьяными. В результате один из них получил сильное ножевое ранение в лицо.
Об этом сообщает "Киев Оперативный".
В ходе разговора они что-то не поделили между собой, после чего завязалась потасовка.
"Одному надоело просто так махать кулаками, и он достал нож. Пырнул прямо под глаз", - сказано в сообщении.
Во время драки в конфликт вмешался человек, который сидел в стоящем рядом транспортном средстве. Также в ходе потасовки пострадавший потерял кошелек, однако потом его нашли правоохранительные органы.
После драки один из участников драки был доставлен в больницу, где ему зашили ранение.
Фото:facebook.com/KyivOperativ
Видео: youtube.com/Kyiv Operativ
Как сообщала "Страна", в Киеве на Крещатике пьяная компания с фаерами разгромила террасу кафе. В развлекательном заведении на Крещатике возник конфликт между посетителями - киевлянином и иностранцем.
Отметим, что во Львове посетитель ресторана умер после драки с охранниками.