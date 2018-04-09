В Киеве учебный автомобиль с учеником и инструктором врезался в столб на бульваре Верховной Рады
В Киеве на бульваре Верховной Рады автомобиль врезался в столб. Пострадал водитель авто.
Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киева.
"Произошло ДТП с пострадавшими, водитель автомобиля пострадал, его госпитализировали. Предварительно, причина ДТП в том, что водитель не справился с управлением, однако это будет устанавливать следственно-оперативная группа", – указано в опубликованном сообщении.
Очевидец происшествия сообщил, что попавший в ДТП автомобиль был учебным, в салоне были водитель авто и инструктор. Авария произошла сегодня, около 15:00.
Как сообщала "Страна", в Киеве маршрутка врезалась в патрульное авто полиции.
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