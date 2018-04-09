​​Перуанские археологи обнаружили более 50 гигантских геоглифов на плато Пальпа, расположенном к северу от знаменитого плато Наска, рассказывает National Geographic.

По мнению исследователей, рисунки создали индейцы цивилизации Паракас, предшествующей культуре Наска. Ученые обнаружили геоглифы случайно, когда исследовали повреждения, причиненные рисункам наска активистами Гринпис.

Фото: nationalgeographic.com/

Пустынное плато Наска в Перу известно своими геоглифами - гигантскими рисунками, которые простираются на десятки метров и видны целиком только с воздуха. Геоглифы Наски представляют собой более 700 геометрических фигур, 70 рисунков (в том числе обезьяны, колибри и паука) и 13 тысяч линий и полос. Рисунки создавали, выкапывая канавки глубиной несколько десятков сантиметров, которые контрастируют по цвету с поверхностью.

Геоглифы Наски были обнаружены в начале XX века, а подробно изучать их начали с начала 1940-х годов.

В 2014 году активисты Гринпис повредили рисунки на плато Наска во время одной из протестных акций. Через некоторое время перуанское правительство получило от США финансовую помощь и пригласило для реставрации геоглифов команду археологов во главе с Джонни Исла (Johny Isla), директором Андского института археологических исследований и одним из директоров проекта Наска-Пальпа.

Кроме археологов к работе подключились бывший министр культурного наследия Перу Луис Хайме Кастильо (Luis Jaime Castillo), который долгое время картировал геоглифы с помощью аэрофотосъемки с беспилотников, и американский археолог Сара Парцак (Sarah Parcak), которая искала на спутниковых снимках потенциально интересные для археологов места, а также следы повреждений на известных археологических объектах.

Парцак нашла несколько мест на плато Наска и Пальпа, где геоглифы, возможно, были повреждены. В декабре 2017 года археологи съездили в места указанные Парцак, но не нашли там недавних повреждений. Зато, когда они начали фотографировать поверхность земли на плато Пальпа с беспилотников, то обнаружили более 50 многометровых рисунков, "выгравированных" в земле. Со временем многие из них превратились в едва заметные углубления в почве, так что их невозможно было заметить на спутниковых снимках. Но камеры высокого разрешения, установленные на беспилотниках, которые летят на высоте около 60 метров, могут обнаружить линии шириной один сантиметр.

Видео: nationalgeographic.com/

В отличие от геоглифов Наски, которые можно целиком увидеть только с воздуха, рисунки на плато Пальпа были вырезаны на склонах холмов, так что их можно было увидеть из расположенных ниже деревень. Геоглифы Пальпы представляют собой в основном фигуры, и среди них много изображений людей, в основном воинов.

"Это значит, что традиция [создавать геоглифы] существовала более тысячи лет, еще до создания знаменитых геоглифов культуры Наска. Теперь мы можем строить новые гипотезы об их функции и значениях", - говорит Джонни Исла.

Как сообщала "Страна", археологи обнаружили в Греции древний завод, где плавили металл еще 4 тысячи лет назад.

Мы писали, что генетики раскрыли секрет странной инопланетной мумии из Мутакама.

Ранее в Китае нашли жидкость, которую налили в кувшин до Рождества Христова.