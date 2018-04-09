Власти Китая установили на двух островах в юго-западной части Южно-Китайского моря оборудование, которое способно глушить системы связи и радиолокаторы.

Об этом сообщила в понедельник газета The Wall Street Journal со ссылкой на представителя Минобороны США.

"Китай установил военное оборудование для глушения сигналов на островах Спратли", - приводит газета слова неназванного представителя американского военного ведомства.

Газета публикует фотографию коммерческой компании DigitalGlobe, на которой отмечено место развертывания "предполагаемого оборудования для глушения сигналов".

По данным журналистов, развертывание этих систем может повлиять на операции американских ВМС в этом районе.

Дебаты о принадлежности архипелага Спратли (Наньша) уже много лет ведут с Китаем ряд стран АСЕАН - Бруней, Вьетнам, Малайзия, Филиппины. Основной причиной напряженности последних лет являются попытки установить контроль, в том числе и за счет военной составляющей, за районом вблизи от Малаккского пролива, через который проходит около 60% китайской торговли и до 80% китайского импорта углеводородов.

Как сообщала "Страна", три украинских школьника победили на конкурсе научных разработок в Китае. В МОН говорят, что Beijing Youth Science Creation Competition - это конкурс научно-технических разработок, созданных молодежью, который ежегодно проходит в Университете академии наук Китая.

Отметим, что китайская станция "Тяньгун-1" полностью сгорела над Тихим океаном.