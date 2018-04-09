Президент Петр Порошенко во время поездки в Стамбул в понедельник встретился с Константинопольским патриархом Варфоломеем. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

"Порошенко рассказал церковнослужителю о своем недавнем визите в Мариуполь и Волноваху. Также Порошенко в очередной раз отметил важность создания на Украине единой поместной православной церкви", - отметили в пресс-службе.

Отметим, что ранее неоднократно поднимался вопрос о том, чтобы Константинопольский патриархат включил в себя Украинскую православную церковь Киевского патриархата, решив, таким образом, проблему ее каноничности. УПЦ КП не признает ни одна православная церковь мира, а каноничной церковью на территории Украины считается Украинская православная церковь (в каноническом единстве с Русской православной церковью).

А это является сильнейшим фактором, который мешает УПЦ КП расширять свое влияние. Если же Киевский патриархат будет включен в Константинопольский, то данная проблема будет решена.

В тоже время, патриарх Константинопольский не раз давал понять, что не намерен соглашаться на такую "схему", так как не хочет вступать в конфликт с УПЦ и РПЦ.

Как сообщала "Страна", патриарх Иерусалимский надеется, что митрополит Онуфрий преодолеет церковный раскол в Украине. "Мы молимся за то, чтобы православие в Украине было единым", - сказал Патриарх Иерусалимский.

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