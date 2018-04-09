В городе Нарьян-Мар в России три человека попали в реанимацию после участия в конкурсе, где нужно было выпить 750 мл коктейля за одну минуту. Турнир проходил в одном из ночном клубов.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"Посетителям, в числе которых находилась девушка, стало плохо, и они доставлены в окружную больницу с похожими диагнозами: алкогольное опьянение, кома, где помещены в реанимационное отделение. Полицейскими установлено, что все молодые люди стали участниками конкурса, проводимого в клубе, по условиям которого соревнующимся требовалось выпить коктейли общим объемом примерно 750 мл за одну минуту", - говорится в сообщении.

Сотрудниками полиции с места происшествия изъята вся алкогольная продукция и проводится проверка.

На момент публикации новости все пострадавшие пришли в сознание.

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