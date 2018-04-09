Евро впервые с 2016 года пробил в России отметку в 75 руб., а доллар держится на уровне выше 60 руб. на фоне санкций против российских бизнесменов, от которых больше других пострадала UC Rusal олигарха Дерипаски.

Курс евро на Московской бирже впервые с 3 августа 2016 года поднялся выше 75 руб. и достиг уровня в 75,35 руб. (рост на 5,56%). При этом к 17:58 курс евро вернулся к уровню в 74,23 руб. (рост на 3,74% к закрытию торгов в пятницу, 6 апреля).

Об этом информирует РБК.

Доллар преодолел отметку в 60 руб. еще раньше, по состоянию на 18:00 мск на Московской бирже валюта торговалась по 60,29 руб. В течение дня доллар поднимался до 60,56 руб (в последнее время его курс колебался в пределах 55-57 рублей за долларов).

Ослабление рубля происходит на фоне снижения котировок индексов Мосбиржи. За день капитализация российского фондового рынка упала на 820 млрд руб. — с 9,835 трлн до 9,015 трлн руб.

Руководитель управления анализа валютных рисков Dukascopy Bank SA Евгения Абрамович заявила, что падение индексов Мосбиржи связано с заявлением UC Rusal о невозможности обслуживать свои долларовые обязательства.

"На UC Rusal оказывается беспрецедентное давление — как в плоскости реального сектора, так и в отношении рынка ценных бумаг, где открыта мощнейшая игра на понижение стоимости эмитента", — считает аналитик ГК "Финам" Сергей Дроздов.

Как сообщала "Страна", в понедельник, первый рабочий день после введения санкций, инвесторы начали активно распродавать российские активы. Это привело к падению курса рубля и к падению котировок акций российских компаний.

Богатейшие россияне за день на падении потеряли более $11,7 млрд.