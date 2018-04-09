Данные посла России в Австрии Дмитрия Любинского внесли на скандальный сайт Миротворец. По версии администрации ресурса, он организовывал и участвовал в "антиукраинских акциях Femen в Австрии".

Об этом передает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря российского посольства Булата Хайдарова.

В феврале активистка Femen обнажилась перед президентом Украины Петром Порошенко во время его визита на Венский бал. После акции первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко, заявила, что акция Femen была инспирирована послом России в Австрии, который поднимался по лестнице в тоже время, когда обнажилась Femen.

"На основании "доноса" Ирины Геращенко печально известный сайт борцов с врагами Украины "Миротворец" внес в свои списки имя главы российской дипмиссии в Вене. Сами соврали — сами испугались и поверили", — заявил Хайдаров.

Отметим, что и сам посол, и в Femen отрицают какую-либо связь между собой.

В Femen отметили, что целью акции было известить общественность о недопустимости присутствия на мероприятии "казнокрада Порошенко". На обнаженной груди активистки было написано фраза на английском, которая на русский переводится как "на х... с бала".

Как сообщала "Страна", в Femen заявили в прокуратуру из-за раздетой и задержанной силовиками активистки. Активистку заставили раздеться и в присутствии нескольких мужчин-полицейских фотографировали с целью "сбора вещественных доказательств.

Напомним, что секстремисток Femen задержали у "Мыстецького арсенала" перед пресс-конференцией Порошенко.