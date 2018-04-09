Руководитель компании Facebook Inc. Марк Цукерберг направил в палату представителей конгресса США свои показания о связанных с соцсетью скандалах.

Он принес извинения конгрессменам за неспособность заметить предполагаемое вмешательство России в президентские выборы и за утечку данных пользователей социальной сети.

Об этом сообщает РБК.

Цукерберг предоставил комитету палаты представителей США по энергетике и торговле свои показания по вопросу использования информации пользователей. В среду, 11 апреля Цукерберг предстанет перед комитетом лично.

"Мы сделали недостаточного для того, чтобы предотвратить использование функционала соцсети во вред, - говорится в показаниях Цукерберга, опубликованных на сайте комитета. - Речь идет о фейковых новостях, иностранном вмешательстве в выборы, разжигании ненависти и защите информации".

Он отметил, что это была его ошибка, за которую он приносит извинения.

"Мы были слишком медлительны для того, чтобы заметить российское вмешательство и ответить на него. Мы усердно работаем, чтобы стать лучше", — написал основатель Facebook. По его словам, соцсесть продолжает работать с правительством США, для того чтобы в полной мере понять степень российского вмешательства.

"Мы постараемся сделать зависимое от нас не только для сохранения целостности выборов по всему миру, но и для того, чтобы дать людям возможность высказываться и быть силой для демократии по всему миру", - заключил Цукерберг.

Говоря о российском вмешательстве, Цукерберг предоставил уже известную информацию. По данным Facebook, российское Агентство интернет-исследований вело дезинформационную кампанию с использованием фейковых аккаунтов. Всего с 2016 года ими было сгенерировало около 80 тыс. постов, их могли увидеть около 126 млн пользователей. В течение того же периода АИИ покупало политическую рекламу в Facebook и Instagam, которую могли увидеть около 11 млн американцев. Причем на рекламу агентство потратило всего $100 тыс.

Теперь Facebook разрабатывает новые программы, которые будут автоматически удалять фейковые аккаунты. Цукерберг привел статистику: во время выборов во Франции соцсеть удалила около 30 тыс. таких аккаунтов.

Размещение любой политической рекламы в соцести теперь потребует авторизации его заказчика - подтверждения личности и местонахождения. Кроме того, на рекламных постах необходимо будет указывать, кто их заказал.

Кроме того, к концу года Facebook увеличит штат сотрудников, занимающихся безопасностью, до 20 тыс. человек.

Как сообщала "Страна", Facebook оповестит пользователей, данные которых получила скандальная Cambridge Analytica.

Напомним, что Facebook разрешит всем удалять сообщения из чатов.