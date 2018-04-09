Личная встреча президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чем Ыном пройдет в мае — начале июня 2018. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы будем встречаться с ними (представителя Северной Кореи - Прим.Ред.) где-то в мае или начале июня", - сказал президент США.

Трамп сообщили, что Вашингтон "поддерживает контакт с Северной Кореей", а также отметил, что США хотят "честной сделки".

"Сейчас, когда перед нами встреча с Северной Кореей, это будет очень интересно для всего мира", — сказал Трамп.

Ранее руководство Северной Кореи сообщило американской администрации о готовности лидера КНДР Ким Чен Ына к обсуждению денуклеаризации Корейского полуострова.

Также стало известно возможное место встречи Трампа и Ким Чен Ына.

Как сообщала "Страна", разведка США опубликовала спутниковые фото ядерного реактора в КНДР, где проходят секретные испытания.

Отметим, что Ким Чен Ын сводил жену на концерт поп-групп из Южной Кореи.