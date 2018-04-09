В Индии школьный автобус слетел с обрыва. Это произошло в северном штате Гимачал-Прадеш - автобус с детьми упал в пропасть. Об этом сообщает Times of India.

Отмечается, что в результате случившегося по меньшей мере 30 человек, среди которых 27 детей, погибли. Среди погибших также 67-летний водитель и две учительницы.

Сообщается, что количество жертв может возрасти, так как многие ученики остаются заблокированными среди обломков автобуса.

Фото: timesofindia.indiatimes.com/

В издании отмечают, что автобус, который принадлежит частной школе, ехал из учебного заведения и развозил детей по домам. Спасательные операции продолжаются.

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