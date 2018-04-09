Бывший мэр Киева Леонид Черновецкий рассказал о своей молитве Богу, которую он получил, по его словам, от священника и теперь произносит каждый день. Он рекомендует всем молиться таким образом.

"Дорогой Небесный Отец, я прихожу к тебе во имя Отца, Сына и Святого Духа!

Прости, Господь, все мои грехи (у каждого они свои, и желательно их подробно перечислить, чтобы Бог услышал от Вас искреннее раскаяние - прим. Черновецкого)! Я так нуждаюсь в прощении и Твоей помощи!

Я благодарю Тебя всей душой и сердцем за всё, что имею! За то, что Ты дал мне детей и внуков, бизнес и возможность помогать людям - благотворительность! Я никогда даже не мечтал, Господь, о такой милости!

Ты говорил, что если исповедуем грехи наши (здесь я перечисляю все свои главные грехи …Но у каждого они свои - прим. Черновецкого) то Ты, будучи верен и праведен, прощаешь нам грехи наши и очищаешь нас от всякой неправды!

Я принимаю Твою защиту и Твой покров, Господь! Согласно слова Твоего, я провозглашаю, что я - Леонид Черновецкий, мои дети, внуки и все кого я люблю, живут под покровом Всевышнего и под сенью Всемогущего покоятся! И рука Твоя, да будет над ними и со мною охраняя от всякого зла!

Укрепи моё здоровье, Иисус, наполни меня твоим Святым духом, Твоею мудростью во всех моих поступках и делах!

Я искренне прощаю всех своих врагов, Господь, и прошу, чтобы и Ты всегда прощал меня! (это очень важная часть моей молитвы, потому что, если Вы в душе и сердце не простили каждого своего врага - это съедает Вас ежедневно изнутри, не дает Вам покоя, о чем и мечтают все Ваши враги! Они достигли своей цели, обижая Вас, если у Вас нет в душе силы Господней их простить! Потому что прощая врагов, Вы как бы отдаете их на осуждение Господу и он накажет их по справедливости, и так сурово, как только может это сделать один Бог! - прим. Черновецкого)

Я верю, Господь, что как ты и обещал, - "ни одно орудие, сделанное против меня, не будет успешным и всякий человек, выступающий против моей веры в справедливость, будет побежден!"

Но главное! Я благодарю тебя, Господь, за веру в Тебя, надежду на Тебя и Любовь к Тебе, которые живут и наполняют каждый день моей собственной жизни!

Аминь! Аминь! Аминь!"

Фото: facebook.com/chernovetskiy/

Как сообщала "Страна", ранее "опытный следователь" Черновецкий дал 7 советов как найти виновных во взрывах складов.

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