Президент США заявил, что собирается принять решение по поводу "гнусной атаки" в Сирии в течение 24 - 48 часов.

Речь идет о химической атаке в городе Дума, в которой Запад обвиняет правительство Сирии и его союзников - Россию и Иран. Сегодня вечером в 22:00 по этой проблеме соберется Совет Безопасности ООН.

"Мы примем некоторые важные решения в течение следующих 24 - 48 часов", - сказал Дональд Трамп на заседании в Белом доме, сообщает "Интерфакс".

"Мы очень обеспокоены тем, что такие вещи происходят; речь идет о человечности, мы говорим о человечности", - продолжил Трамп.

Он напомнил, что район предполагаемой химической атаки окружен сирийскими правительственными силами, и оттуда трудно получить информацию.

"Россия ли это была, Сирия, Иран или они все вместе - мы выясним это, и мы узнаем ответ довольно скоро", - отметил Трамп. Он допустил возможность применения силы против Сирии в ответ на информацию о якобы имевшей место химатаке в городе Дума.

"Никакие варианты не исключаются", - сказал президент в ответ на соответствующий вопрос во время совещания с членами администрации.

В то же время агентство Reuters со ссылкой на источники в Белом доме сообщило, что доказательств причастности Дамаска к химатаке у США пока нет, пишет ТАСС.

Ранее сегодня Пентагон не исключил атаки на Сирию в ответ на применение химоружия.

Утром 9 апреля в Сирии также обстреляли авиабазу Т-4, где погибли люди. В России обвиняют израильские ВВС.