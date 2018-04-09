По данным Организации Объединенных Наций (ООН), в период с 2000 до 2015 года почти 242 тысячи женщин в возрасте от 30 до 49 лет умерли из-за вируса иммунодефицита человека.

Такую статистику опубликовала российская пресс-служба ООН в Twitter.

"Главная причина смерти женщин 30-49 лет по всему миру - ВИЧ-инфекция, на втором месте - ишемическая болезнь сердца, на третьем - проблемы с беременностью и родами, на четвертом - инсульт, на пятом - рак груди, на шестом - туберкулез", - говорится в сообщении.

Фото: twitter.com/UnitedNationsRU/

Как сообщала "Страна", ранее Минздрав заявил, что в Украине каждый день от СПИДа умирает 8 человек.

Мы писали, что Украина попросит Глобальный фонд дать денег на борьбу с ВИЧ/СПИД и туберкулезом.