Президент России Владимир Путин подписал указ о выплате единовременной матпомощи бывшим военным и сотрудникам МВД Украины, оставшимся в аннексированном Крыму.

Согласно опубликованному на портале правовой информации документу, выплаты получат бывшие служащие органов МВД и безопасности Украины, а также ВСУ, ставшие инвалидами на службе, а также постоянно проживавшие в Крыму и Севастополе.

Аналогичные выплаты положены, согласно указу, членам их семей, если указанные категории граждан погибли при исполнении обязанностей.

Размеры выплат определяются в соответствии с законодательством, действовавшим в Крыму до 21 февраля 2014 года. Если выплаты производились ранее, то при новом расчете они должны быть учтены при исчислении окончательной суммы матпомощи.

Фото: publication.pravo.gov.ru

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