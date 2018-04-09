Кромской суд Орловской области вынес приговор школьному учителю Александру Бывшеву, обвиненному в возбуждении ненависти или вражды (часть 1 статьи 282 Уголовного кодекса) из-за публикации стихотворения "На независимость Украины". Об этом сообщается на странице в Twitter Грани.ru.

Фото: twitter.com/GraniTweet

По данным издания, 9 апреля судья Руслан Ерохин признал Бывшева виновным и приговорил его к 330 часам обязательных работ. Также ему запрещено заниматься преподавательской деятельностью в течение трех лет.

При этом прокурор Алексей Трянзин просил назначить подсудимому 2,5 года колонии-поселения.

Сам Бывшев себя виновным не признает. Он назвал свое судебное преследование "беспределом".

Поводом для уголовного дела в отношении Бывшева послужила публикация стихотворения "На независимость Украины" на его личной странице в соцсети "ВКонтакте" в феврале 2015 года. Сам Бывшев называет свое сочинение "политическим ответом" на известное произведение поэта Иосифа Бродского.

Советский суд Орла 7 сентября 2016 года признал это стихотворение экстремистским, после чего оно было внесено в соответствующий список экстремистских материалов Минюста. По мнению следователей, стихотворение является уничижительным для русского народа, рассказывал Бывшев телеканалу "Дождь".

В январе 2017 года у Бывшева прошли обыски. В октябре с него взяли подписку о невыезде, сообщал поэт на своей странице в Facebook.

30 октября Бывшеву предъявили обвинение. В ноябре он предстал перед судом.

Это уголовное дело стало для Бывшева уже третьим по счету. Ранее, в июле 2015 года, его признали виновным в экстремизме за стихотворение под названием "Украинским патриотам", опубликованное в интернете в марте 2014 года. В нем поэт осудил присоединение Крыма к России. Тогда суд приговорил учителя к 300 часам обязательных работ и отстранил его от должности на два года.

В 2014 году против педагога было возбуждено еще одно дело из-за стихотворения "Украинские повстанцы". Позднее СКР его закрыл. Четвертое дело в отношении Бывшева возбудили в январе 2018 года - поэта обвинили в воспрепятствовании правосудию (статья 294 УК РФ) из-за публикаций им в соцсетях постов о ходе судебного разбирательства. Еще одно - пятое - уголовное дело, как и первые три, было возбуждено по части 1 статьи 282 УК РФ. Поводом стала публикация Бывшевым в сентябре 2017 года двух стихотворений "Русский дух" и "Могучая куча" на сайте "Орлец".

Вот само стихотворение, за которое Бывшеву придется отработать 330 часам обязательных работ.

В адрес тебя летят пули, снаряды, маты.

(Не наигрались, поди, кацапы в свои "аты-баты".)

"Ишь, захотела свободы! - взвыла Москва. - Вот дерьмо!.."

Твой Майдан для Кремля, как для циклопа бельмо.

Прав был Мыкола Гоголь: эти свиные рыла

Русь захватили "Святую" спереди, с флангов и тыла.

В месте на букву "ж" засели уже глубоко.

Здесь прописались навечно Шариковы и Ко.

К зеркалу подойти боится немытая "Раша".

"Третий Рим", "Китеж-град" и прочее - просто лажа.

Но мечтает по-прежнему в мире иметь всех в рот.

И с похмелья рыгает: "Мы - богоносец народ!"

Северная держава смотрится наглым подростком.

В ней квартирует тьма горячих голов-отморозков.

Бомб ядреных до черта и "калашей" будь здоров...

Дай им топор войны - ох, наломают дров!

"Ватник" захлебывается ненавистью к "укропу"

И на чем свет стоит Штаты клянет и Европу.

НАТО пускай готовит побольше и крепче сеть. -

Русскому хватит медведю на соседей борзеть.

В ледяном Быдлостане ничто под Луной не ново:

Сталина почитают опять как отца родного.

Дружно встать в позу рака - иванушкам самый смак.

Видно, и впрямь без плетки им не прожить никак...

С той, что тебя гнобила, Господь еще спросит строго.

В дебри, леса, болота скатертью ей дорога.

А я на Запад гляжу, слезно небо моля:

"Щастя тобi бажаю, Україно моя!"

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