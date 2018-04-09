Британский принц Гарри и актриса Меган Маркл, которые поженятся в мае, решили отказаться от свадебных подарков.

Об этом говорится на странице британской королевской семьи в Facebook.

"Они (Гарри и Меган - ред.) попросили, чтобы любой, кто хотел бы отметить этот праздник, сделал пожертвование на благотворительность, а не дарил свадебный подарок", - говорится в сообщении королевской семьи.



Ранее принц Гарри и актриса Меган Маркл рассказали, кого пригласили на свадьбу.

Помимо звезд шоу-бизнеса, которых зовет невеста, на свадьбу позвали бывших и действующих глав государств: Барака и Мишель Обаму, премьера Канады Джастина Трюдо, кронпринцессу Швеции Викторию, королевскую семью Испании и других.

Примечательно, что Гарри позвал на свадьбу своих бывших девушек Челси Дэви и Крессиду Бонас.

Меган Маркл также сменит религию ради замужества с принцем Гарри - из протестантизма перейдет в англиканство.

Как сообщала "Страна", нардеп Лещенко за 2017 год задекларировал свадебный подарок.