В Facebook обещают в ближайшее время добавить в мессенджере кнопку Unsend, которая позволит удалить свои сообщения из переписок.

Пока эту возможность имеют только руководители компании, сообщает Techcrunch.

Данные сообщения появились после того, как сообщения учредителя соцсети Марка Цукерберга начали пропадать из переписок с журналистами и другими собеседниками. Чаты, созданные даже несколько лет назад, стали похожи на монологи. При этом уведомления, которые приходили на электронную почту в подтверждение получения сообщения, остались.

В Facebook пояснили, что "ограничили период хранения сообщений Марка в Messenger" из-за хакерской атаки на Sony Pictures в 2014 году. Напомним, тогда хакеры похитили личные данные актеров и производственных бригад, сценарии и внутреннюю документацию кинокомпании. После этого в сеть "слили" фильмы Sony, еще не вышедшие на экраны кинотеатров.

В этой связи, в Facebook пообещали сделать кнопку Unsend доступной для всех. Появиться она должна через несколько месяцев.

"Это может занять некоторое время. И пока эта функция не будет готова, мы больше не будем удалять сообщения руководителей. Мы должны были сделать это раньше, и нам жаль, что мы этого не сделали", - отметили в пресс-службе Facebook.

Отмечается, что сейчас нечто подобное Unsend есть в секретных сообщениях в зашифрованной версии мессенджера. Здесь можно установить таймер, и по истечению выбранного времени сообщения автоматически удалятся.

Напомним, Facebook намерен оповестить пользователей, данные которых получила скандальная Cambridge Analytica.

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