В группах аренды и продажи жилья в соцсетях появились объявления, в которых люди предлагают доплачивать за ложную прописку детей для того, что они могли поступить в школу.

Так, некоторые киевляне предлагают платить арендодателям по 1 тысяче гривен за каждый месяц ложной прописки.

"Необходима регистрация для моей семьи и 6-летнего сына для зачисления в школу. Срок: с начала апреля по начало сентября. Оплата по 1 тыс. в месяц", - говорится в одном из объявлений на странице аренды жилья в соцсети Facebook.

Фото: facebook.com

Напомним, 5 марта Министерство образования и науки предложило принимать детей в школы по прописке.

"Проект документа описывает механизмы зачисления детей в начальную (1-4 класс), базовую (5-9 класс) и старшую (10-11 класс) школы. В частности, новый порядок зачисления в начальную школу основывается на принципах ее территориальной доступности. То есть каждая школа должна принять ребенка, который живет на территории ее обслуживания. Так гарантируется первоочередное право ребенка с этой территории учиться в государственной или коммунальной школе. Но, по желанию, родители могут отдать ребенка и в другую школу на свободные места. Закрепление за школами территории обслуживания относится к компетенции местных органов власти", – говорится в сообщении.

Ранее министр образования и науки Лилия Гриневич заявила, что закон Украины о среднем образовании будет готов к началу мая.