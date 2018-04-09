Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель по телефону подтвердили позиции РФ и Германии в отношении реализации "Северного потока-2".

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Подтверждена позиция России и Германии в отношении реализации крупного взаимовыгодного проекта в газовой сфере – "Северного потока – 2", - говорится в сообщении.

Кроме того, как отметили в Кремле, Путин и Меркель подчеркнули целесообразность продолжения усилий по обеспечению обмена пленных по принципу "всех на всех" в Донбассе.

"Подчеркнута целесообразность продолжения усилий, направленных на обеспечение обмена заложников и незаконно удерживаемых лиц на основе принципа "всех на всех", - говорится в сообщении по итогам телефонного разговора лидеров двух стран.

Отметим, что Петр Порошенко завтра, 10 апреля, прилетает в Берлин на встречу с Ангелой Меркель.

Напомним, что в Еврокомиссии подчеркнули, что не поддержат "Северный поток-2".

Еще отметим, что президент Порошенко надеется, что шведы и датчане остановят "Северный поток-2".