Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что США могут применить силу против Сирии после сообщений о якобы примененном Дамаском химоружии. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на западные СМИ.

"Я ничего не исключаю", - заявил он, говоря о вариантах дальнейших действий Вашингтона.

"Главное, на что нам стоит обратить внимание, это на то, почему химическое оружие до сих пор применяется, в то время как Россия остается ключевым гарантом уничтожения химоружия (в Сирии - Прим. Ред.)", - добавил глава Пентагона.

Напомним, страны Запада обвинили сирийские войска в использовании химоружия в городе Дума. Власти Сирии и российские военные опровергли эти обвинения.​

Как сообщалось, ранее в Министерстве обороны России открестились от применения химического оружия в Сирии.

В ООН потребовали наказать виновных в применении химоружия в Сирии.