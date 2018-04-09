Американский гигант Apple официально представила смартфоны iPhone 8 и iPhone 8 Plus в красном цвете.

Как сообщается на сайте производителя, смартфоны будут доступны для заказа завтра, 10 апреля, а в магазинах появятся в пятницу, 13 апреля.

Фото: apple.com

Кроме того, Apple представила новый чехол Folio для iPhone X из серии (PRODUCT) RED, который можно будет купить уже во вторник. Чехол изготовленный из специально обработанной кожи.

Часть средств, заработанных программой (RED), компания обещает отправить на гранты Глобального фонда для борьбы с ВИЧ/СПИДом.

Фото: apple.com

Как сообщалось ранее, Apple разрабатывает новый смартфон с вогнутым экраном и бесконтактным управлением.

Еще мы рассказывали, что в марте Apple остановила производство iPhone 8 Plus на одном из двух заводов.