В Харьковской области в результате лобового столкновения двух автомобилей на автодороге Чугуев-Меловое четыре человека погибли, пятеро - доставлены в больницу с травмами.

Среди погибших - двое детей.

Как сообщает отдел коммуникаций Нацполиции в Харьковской области, авария произошла в понедельник около 12:40.

"По предварительной информации, водитель транспортного средства Hyundai Tucson допустил выезд на встречную полосу движения и столкнулся с автомобилем Daewoo Lanos.

В результате дорожно-транспортного происшествия в легковушке погибла семья из Купянска - водитель, его жена и двое детей. Водитель другого автомобиля и его четверо пассажиров, в том числе 11-летний мальчик, госпитализированы в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

Ранее харьковский суд продлил до лета арест Зайцевой и Дронова, обвиняемых в кровавом ДТП в центре Харькова.

Недавно в Харькове два человека погибли и трое травмированы в ДТП с участием "скорой помощи".