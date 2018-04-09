Совокупное состояние 50 богатейших людей России за один день сократилось более чем на $11,7 млрд после введения нового пакета антироссийских санкций. Это следует из данных экспертов журнала Forbes, рассчитываемых в режиме реального времени.

Об этом информирует РБК.

Так, капиталы членов списка Forbes сокращаются вслед за падением российского фондового рынка - на пике падения индекс Мосбиржи (бывший ММВБ) опустился в понедельник более чем на 9%, а индекс РТС - почти на 11%.

Лидером по потерям оказался Олег Дерипаска, чье состояние на фоне резкого снижения стоимости бумаг Rusal и En+ Group сократилось почти на четверть, или на $1,3 млрд. Эксперты Forbes оценивают состояние Дерипаски в понедельник в $4 млрд, тогда как на момент публикации рейтинга миллиардеров Forbes 2018 года было $6,7 млрд.

Те же $1,3 млрд потерял и основной владелец "Норильского никеля" (цена акций 9 апреля упала более чем на 15%) Владимир Потанин, которого в отличие от Дерипаски Минфин США пока не отнес к числу "олигархов", которые "играют ключевую роль в поддержке злонамеренных действий России", а потому не должны быть «изолированы от последствий дестабилизирующей деятельности» российских властей.

Зато третье и четвертое места среди лидеров потерь дня остались за Виктором Вексельбергом (минус $908 млн) и Сулейманом Керимовым (минус $813 млн). Оба они оказались в опубликованном 6 апреля Минфином США дополнении к санкционному списку.

Еще двое фигурантов документа потеряли пока заметно меньше. Андрей Скоч, по подсчетам Forbes, стал беднее на $106 млн, Владимир Богданов - на $47 млн. А на капиталах Игоря Ротенберга и Кирилла Шамалова падение фондового рынка 9 апреля, по мнению Forbes, не сказалось вовсе.

Как сообщалось, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил разработать "ответный удар" на санкции США.